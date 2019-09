Lecco-Monza streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 22 settembre

. La squadra di mister Brocchi è reduce dalla vittoria casalinga di misura contro la Pro Vercelli con la rete di Anastasio e con quattro successi di fila guida la classifica del suo raggruppamento. I brianzoli sono i favoriti per la promozione diretta in Serie B dopo la grande campagna acquisti estiva allestita da Galliani con il benestare del proprietario Silvio Berlusconi. Invece i lombardi di Gaburro occupano il terzultimo posto nella graduatoria con solo tre punti in quattro gare. Il match Lecco-Monza, valevole per la quinta giornata del girone A della Serie C 2019/20, si gioca domenica 22 settembre nello stadio Rigamonti-Ceppi della cittadina lombarda. Gli ultimi precedenti tra le squadre risalgono alla stagione 2016/17 di Serie D con due vittorie dei brianzoli. L’arbitro designato per la sfida è il signor Fabio Natilla di Molfetta, che sarà coadiuvato da Gianluca d’Elia e Andrea Niedda di Ozieri.

Dove vedere Lecco-Monza, diretta tv e streaming

Il match Lecco-Monza sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.