Ligue 1, il quadro dell’ottava giornata: programma, probabili formazioni e classifica

Lasciato alle spalle il turno infrasettimanale che ha visto la clamorosa sconfitta casalinga del Psg contro il Reims per 0-2, la Ligue 1 riparte e con essa, la rincorsa al primato attualmente detenuto dagli stessi parigini e del sorprendente Angers.

La squadra di Moulin infatti si sta rivelando un’autentica mina vagante del campionato con i suoi 15 punti, frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte (vs Lilla e Lione) e sembra poter puntare quanto meno alla zona “Europa League”.

Per quanto riguarda il calcio d’inizio dell’ottavo turno della massima competizione calcistica francese, ci sarà alle ore 13.30 di Sabato 28 con la sfida tra il Lione e il Nantes con i padroni di casa che, dopo un inizio incoraggiante (con un roboante 6-0 inflitto all’Angers), stentano a decollare e a trovare risultati positivi a differenza della squadra di trasferta che sta esprimendo un bel calcio, occupando attualmente la quarta posizione con merito. Queste dovrebbero essere le probabili formazioni del match delle 13.30:

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Marçal; Mendes, Aouar; Cornet, Reine-Adélaïde, Terrier; Depay.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Appiah, Girotto, Pallois, Fabio; Abeid, Touré; Blas, Louza, Simon; Coulibaly.

Il sabato di calcio francese prosegue poi alle ore 17.30 con i campioni di Francia del Paris Saint Germain che fanno visita al Matmut Atlantique, la “casa” del Bordeaux. Dopo il passo falso dello scorso turno di campionato i parigini non possono sbagliare anche se la vittoria non sarà così scontata in quanto i padroni di casa sono in un buon stato di forma e si esprimono bene soprattutto in casa. Per quanto riguarda il Paris Saint Germain, il tecnico Tuchel, ha dichiarato la convocazione di Icardi ma al centro dell’attacco dovrebbe esserci Mbappé, coadiuvato da Neymar e Angel Di Maria.

Mentre il Bordeaux dovrebbe scendere in campo con il solito 3-4-2-1 con in avanti la prima punta Briand supportata dalle ali De Préville e Adli.

Questi dovrebbero essere gli undici che partiranno titolari nell’anticipo del Sabato delle ore 17.30:



BORDEAUX (3-4-2-1): Costil; Mexer, Koscielny, Pablo; Kwateng, Otavio, Tchouaméni, Benito; De Préville, Adli; Briand.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembé, Diallo; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar

Alle ore 20.00 invece sono in programma ben sei partite: Angers vs Amiens, Metz vs Tolosa, Monaco vs Brest,

Nizza vs Lilla e Reims vs Dijon. Tra questi match è assolutamente da tenere d’occhio quello tra il Nizza (7o) e il Lilla (3o), in una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di goal. Per quanto riguarda i probabili undici che scenderanno in campo, il Nizza dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 con l’ex Ajax Dolberg e Atal dietro la prima punta Claude-Maurice.

Il Lille probabilmente dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 che ha valorizzato al massimo fino ad ora il talento di Osimhen, attaccante di soli vent’anni ma già autore di sei goal e due assist in sole sette partite.

Queste sono le probabili formazioni di Nizza-Lille:

NIZZA (4-3-3): Benitez; Burner, Pelmard, Nsoki, Sarr; Lees-Melou, Danilo, Cyprien; Atal, Dolberg, Claude-Maurice.

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Sanches; Ikoné, Yazici, Bamba; Osimhen.

Per completare il quadro dell’ottavo turno di campionato sono previste altre tre partite nella giornata domenicale: Strasburgo vs Montpellier (15.00), Nimes vs St. Etienne (ore 17.00) Marsiglia vs Rennes (21.00).