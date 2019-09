Lipsia-Bayern Monaco diretta tv e streming Bundesliga: dove vedere il match oggi 14 settembre

Alle 18:30 scenderanno in campo per contendersi i tre punti in palio nella quarta giornata di Bundesliga Lipsia e Bayern Monaco. Un match dal sapore strano per il Bayern, che si trova al terzo posto a due lunghezze proprio dal Lipsia, che al momento è alla guida del campionato, in virtù delle tre vittorie portate a casa contro l’Union Berlino, Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach. Invece il Bayern di Lewandowsky ha dovuto lasciare sul campo dell’Herta Berlino due punti, ma la sua progressione è del tutto positiva; infatti si contano, nelle successive due partite, nove gol all’attivo e uno solo subito. I freschi campioni vengono da una inebriante vittoria per 6-1 contro il Mainz, il che li rende più attivi e decisi che mai. Il Lipsia si presenta con le idee chiare e con la consapevolezza che una vittoria sarebbe una aiuto psicologico per il prosieguo della stagione; battere i campioni in carica darebbe una botta di adrenalina utile per mettere in cascina altri punti fondamentali. Lo scorso anno i bavaresi hanno chiuso con dodici punti di vantaggio, ma ora l’idea del Lipsia è quella di provare ad invertire la tendenza. La partita sarà visibile su Sky Sport e la diretta streaming sarà disponibile su Goal.com e RadioGoal24. Lipsia-Bayern Monaco: sfida al vertice per i punti per la fuga.