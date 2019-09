Lituania-Portogallo. Alle ore 20.45 al ‘LFF Stadion’ di Vilnius i padroni di casa della Lituania guidati in panchina dal C.T Valdas Urbonas ospitano i campioni d’Europa in carica del Portogallo guidati in panchina dal C.T Fernando Santos, il match è valido per la 6.a giornata del Gruppo B delle Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di questo raggruppamento Lussemburgo, Serbia ed Ucraina, l’altra gara del girone è in programma questa sera alle ore 20.45 e vedrà il Lussemburgo ospitare la Serbia. Il Gruppo B vede in testa al girone l’Ucraina con 13 punti che in questo turno riposerà, insegue il Portogallo a 5 punti ma rispetto alla nazionale di Shevchenko ha 2 gare in meno, la Lituania è ultima nel girone con 1 solo punto. Nel turno precedente, la Lituania è stata sconfitta nettamente a Vilnius dall’Ucraina con un netto 0-3 in trasferta; mentre il Portogallo si è imposto 2-4 in trasferta contro la Serbia. Lituania-Portogallo sarà diretta dall’arbitro olandese Bas Nijhyus, coaudiuvato dagli assistenti Johan Balder e Davie Goossens; il quarto uomo sarà Serdar Gozubuyuk.

Lituania-Portogallo, le probabili formazioni. QUI LITUANIA- Il C.T Urbonas si affiderà al 4-3-1-2 con Zubas a difesa della porta; in difesa giocheranno Mikoliunas, Pallonis, Girdvainis e Vorobjovas; in mediana spazio a Zulpa, Verbickas e Simkus; il trequartista sarà Matulevicius alle spalle delle due punte, Golubickas e Chernykh. QUI PORTOGALLO- Il C.T Santos risponderà con il 4-3-3 con Rui Patricio tra i pali; i terzini saranno Cancelo e Guerreiro con Dias e Fonte al centro della difesa; in mediana agiranno Fernandes, Pereira e Carvalho; nel tridente offensivo spazio alla ‘stellina’ dell’Atletico Madrid, Joao Felix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Lituania (4-3-1-2): Zubas; Mikoliunas, Pallonis, Girdvainis, Vorobjovas; Zulpa, Verbickas, Simkus; Matulevicius; Golubickas, Chernykh. C.T: Urbonas.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Dias, Fonte, Guerreiro; Fernandes, Pereira, Carvalho; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. C.T: Santos.

Lituania-Portogallo, come seguire il match in tv e streaming

Lituania-Portogallo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa sul canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Lituania-Portogallo, i precedenti. Il bilancio delle sfide tra Lituania e Portogallo narra di 2 vittorie lusitane in altrettanti match. In queste 2 gare, il Portogallo ha realizzando 9 reti subendone solo 2. L’ultimo precedente in assoluto tra le 2 nazionali risale all’ Amichevole del 5 giugno del 2004, gara terminata 4-1 per il Portogallo.