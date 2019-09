I campioni d’euros in carica del Liverpool sono una macchina inarrestabile e questa volta l’obiettivo principale non è l’Europa, ma la Premier League. Dopo aver sfiorato la vittoria del campionato inglese nella scorsa stagione – arrivando solamente a un punto dal City di Guardiola – gli uomini di Klopp vogliono riportare la società di Anfield al vertice della Premier. Che manca oramai da 29 anni. Troppo per una società come il Liverpool. La scorsa stagione è stata praticamente perfetta sul piano del gioco e la vittoria della Champions League è stato il coronamento del lavoro meticoloso di Klopp. Il tecnico tedesco ha dato gioco e grinta alla sua squadra, la quale si è imposta in Europa spazzando via la concorrenza. La partenza in questa Premier League 2019/20 è stata bruciante: i Reds si trovano già al primo posto in classifica, avendo vinto le prime quattro partite appena disputate. Domenica a Anfield arriverà il Newcastle di Bruce, squadra scorbutica ma che non dovrebbe impensierire il Liverpool. Il match sarà fortemente visionato da Carlo Ancelotti che affronterà il Liverpool la prossima settimana in Champions League. Calcio d’inizio ore 13:30, sabato 14 settembre.

Liverpool-Newcastle, diretta tv e streaming, dove vedere Premier League, sabato 14 settembre

Il match Liverpool-Newcastle, valido per la Premier League 2019/20 e in programma per sabato 14 settembre alle ore 13:30, sarà tramesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, il match sarà visibile attraverso l’applicazione Sky Go, oppure nella nuova piattaforma streaming di Sky, NOW TV. Buona visione!