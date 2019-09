Liverpool, Van Dijk pronto per un super rinnovo: le cifre

Virgil Van Dijk è sicuramente uno degli uomini simbolo del Liverpool di Klopp. Il centrale olandese, nominato miglior giocatore Uefa della passata Champions League, scalzando due “mostri sacri” come Ronaldo e Messi nel computo dei voti finali, ha ricominciato questa stagione confermando le cose ottime fatte vedere in questi anni: perno della Nazionale olandese, dalle parti di Anfield sono pronti a blindare il proprio “muro”, prelevato dal Southampton solo la stagione scorsa e capace, nell’arco degli ultimi tre anni, di rendersi protagonista con una crescita esponenziale.

Per il giocatore, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto un rinnovo monstre da 11,5 milioni, una cifra che lo renderebbe di colpo uno dei difensori più pagati al mondo (insieme al compagno di Nazionale De Ligt), nonchè il più pagato della squadra (superando Salah). Un riconoscimento che giunge al culmine di un’ annata straordinaria, che ha visto Van Dijk affermarsi come uno dei migliori interpreti (per alcuni, addirittura, il migliore) nel suo ruolo. Il contratto, secondo quanto riferito dal Mirror, dovrebbe essere prolungato sino al 2025, anno in cui Van Dijk si troverà, ormai, alla soglia dei 34 anni e avrà, con ogni probabilità, scolpito il proprio nome nell’ olimpo di Anfield, diventando uno dei giocatori più rappresentativi della storia del club.