Livorno-Pordenone: dove vedere il match serie B 4a giornata 21 settembre

Livorno-Pordenone è il match delle sorprese, nel bene o nel male. Il Livorno non si sarebbe immaginato così nel bassifondo neanche nelle ipotesi più pessimiste: 0 punti, 3 sconfitte, 0 gol fatti e 4 subiti per i toscani. Il Pordenone dall’altra parte si candida ad essere una delle sorprese del campionato cadetto al loro primo anno in Serie b: due vittorie in casa (di cui una contro il Frosinone) ed una sola sconfitta per 4-2 contro il Pescara. All’Armando Picchi di Livorno andrà in onda una partita che può significare molto per la rotta da seguire nel campionato: il Livorno spera di invertirla il prima possibile per non ripetere un campionato a rischio retrocessione come nello scorso anno, il Pordenone sogna di continuare con questi ritmi.

Livorno-Pordenone : dove vederla

Alle 15:00 sarà il campo a parlare ed a dare il suo verdetto su Livorno-Pordenone. La partita non sarà visibile nè in chiaro nè su nessuna smart TV. Sara possibile seguire il match in esclusiva attraverso l’abbonamento a Dazn in streaming da computer o dispositivo mobile. Quindi ricordiamo il sito dazn.it per il computer e l’app Dazn per telefono, tablet e smart TV per non perdervi Livorno-Pordenone.

Livorno-Pordenone: le probabili formazioni

Livorno (4-4-1-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro; Murillo, Agazzi, Luci, Marsura; Brignola; Braker

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini, Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Monachello, Candelone