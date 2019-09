Ottima partenza per l’Athletic Bilbao di Garitano in questa Liga 2019/20. La squadra basca ha collezionato 7 punti in tre partite e si trova in questo momento la secondo posto in classifica, assieme al Siviglia. Un inizio da ricordare per i biancorossi, anche perché l’esordio ha portato alla vittoria per 1-0 contro il Barcellona dell’ex tecnico Valverde. Una vittoria indimenticabile per com’è maturata: il gol di Aduriz in rovesciata allo scadere, rimarrà per sempre nella storia del calcio spagnolo. Una bellezza unica contro i campioni di Spagna in carica. Nel match seguente, il Bilbao ha trovato solamente un pari contro il Getafe mentre nell’ultima giornata, un gol di Inaki Williams e Raul Garcia hanno portato alla vittoria il team di San Mames. Il prossimo avversario per i baschi sarà il Maiorca, che dopo la vittoria in avvio contro l’Eibar, proviene da due sconfitte consecutive contro Real Sociedad e Valencia. Dunque i marocchini saranno pronti al riscatto. Calcio d’inizio alle ore 21, venerdì 13 settembre.

Maiorca-Athletic Bilbao: diretta tv e streaming, dove vedere match Liga, 13 settembre ore 21

Il match di Liga, Maiorca-Athletic Bilbao, in programma venerdì 13 settembre alle ore 21, non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva nazionale. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di collegarsi con i siti esteri spagnoli di streaming, i quali potrebbero trasmettere il match in diretta.