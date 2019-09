Marsala-Palermo streaming e diretta Tv Serie D: dove vedere il match del 1/9

Domenica 1 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match di Serie D Girone I Marsala-Palermo. Le due compagini si sfideranno allo stadio Lombardo Angotta di Marsala. L’impianto sportivo, per l’occasione, potrà contare su una capienza maggiorata e potrà accogliere anche più tifosi in arrivo dalla vicina Palermo per la prima di campionato di serie D. In questo modo i palermitani in trasferta non si fermeranno soltanto a circa 800, ma potrebbero essere molti di più.

MARSALA-PALERMO: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Intanto, Gianluca Paparesta sarebbe vicino a trovare l’accordo per i diritti televisivi del Palermo. Come annunciato, i giorni caldi per trovare l’accordo definitivo sono questi e c’è fiducia sul fatto che già la prima partita dei rosa, contro il Marsala, possa essere trasmessa in diretta tv. In particolare, sarebbe Eleven Sport l’emittente scelta per trasmettere gli incontri della squadra siciliana. La piattaforma inglese, che trasmette anche tutte le partite di serie C, parrebbe ormai essere ad un passo dall’accordo con il Palermo a discapito di Sky. La trattativa per l’acquisizione dei diritti con ogni probabilità sarà conclusa entro oggi.

Se l’accordo non dovesse arrivare per la prima giornata (Marsala-Palermo), di sicuro Palermo-San Tommaso sarà trasmessa in diretta tv. C’è ottimismo, però, sul fatto che già domenica il match possa essere visibile a tutti i tifosi rosanero che non andranno a Marsala. Seguiranno aggiornamenti su SuperNews.