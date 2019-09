Piove sul bagnato in casa Barcellona. Ieri sera, nella vittoria per 2-1 sul Valencia, Messi è stato costretto a dare forfait. Ora arriva la conferma sull’entità del suo infortunio.

Intorno al 30′ del primo tempo la pulce ha risentito di un problema muscolare ed ha fatto tremare il pubblico blaugrana. Il Camp Nou ha sperato, “pregato” e poi applaudito quando il 10 è rientrato in campo dopo essersi fatto massaggiare a bordocampo. Ma a fine primo tempo è stato costretto ad abbandonare il match. Continua la sfortuna dunque per il talento argentino, che dopo aver ricevuto in settimana il premio “fifa the best”, non ha potuto godere il suo rientro dopo 5 giornate ai box per infortunio.

Da Marca, giornale molto vicino al club blaugrana, arrivano informazioni non positive. Il bollettino medico parla di uno stiramento all’adduttore della coscia sinistra. Quasi sicuramente quindi salterà il prossimo match di campionato per poi probabilmente essere indisponibile anche per il match di Champions contro l’Inter. La sfida con i nerazzurri diventa fondamentale dato che tutte le squadre sono ferme ad un punto ed un eventuale sconfitta potrebbe costare caro. Brutta tegola, quindi, per gli uomini di Valverde.