Milan Femminile-Orobica Femminile, streaming gratis e Diretta Tv

Anche il campionato femminile ha avuto inizio la scorsa settimana e siamo quindi ormai alle porte della seconda giornata.

Il Milan si presenta all’esordio in casa dopo il primo importante successo contro la Roma per 3-0, a segno sono andate le rossonere Heroum, Conc e Giacinti.

Le ragazze allenate da mister Ganz arrivano quindi con tutti i presupposti di replicare il successo e la bella prestazione di Roma.

L’Orobica si presenta al Vismara dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Tavagnacco.

Sicuramente le due formazioni hanno obiettivi diversi in questo campionato, ma potrebbe ugualmente rivelarsi una partita combattuta.

Ecco dove vedere Milan femminile-Orobica femminile in Diretta Tv e Streming

Milan femminile-Orobica femminile ore 15.00 21/09/2019

Diretta Tv: Da questa stagione Sky si prepara a trasmettere ancora più partite con una copertura tv di altissimo livello: verrà trasmessa almeno una gara a settimana, programmazione che prevederà più di un incontro nelle giornate speciali. Sky Sport sarà ancora al fianco della FIGC per questa nuova avventura con le dirette delle partite e gli approfondimenti dedicati. News in tempo reale e contenuti anche sul sito skysport.it e sui profili Social ufficiali di Sky Sport.

Diretta Streaming: Sky Go (nel caso in cui venga trasmessa su Sky Sport)