Milan-Fiorentina streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 29/9

VERSO MILAN-FIORENTINA

Domenca 29 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A tra Milan-Fiorentina. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio San Siro di Milano. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di Marco Giampaolo, infatti, ha perso nel derby contro l’Inter per 2-0 ed ha perso anche in trasferta contro il Torino per 2-1. La Fiorentina, invece, si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria in campionato. I ragazzi di mister Vincenzo Montella, infatti, hanno pareggiato in trasferta contro l’Atalanta per 2-2 ed hanno vinto in casa per 2-0 contro la Sampdoria.

MILAN-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leao; Piatek.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa.

MILAN-FIORENTINA: STREAMING E DIRETTA TV

La gara di domenica sera Milan-Fiorentina sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.