Milan-Inter: Probabili formazioni Serie A

Finalmente arriva il derby di Milano: Milan-Inter.

Dopo tre prove alla portata delle due squadre di Milano, che hanno visto grazie alle tre vittorie della nuova squadra allenata da Antonio Conte, il momentaneo raggiungimento della prima posizione per l’Inter; arriva il primo big match.

Il Milan invece dopo un inizio complicato contro l’Udinese, ha trovato 6 punti grazie alle vittorie alla seconda e alla terza giornata, faticando comunque sempre nella costruzione del gioco e nella creazione di occasioni pericolose in zona offensiva.

Situazione sicuramente diversa per i nerazzurri, che hanno trovato nel nuovo acquisto Sensi un faro a centrocampo, molto abile negli inserimenti, nella costruzione del gioco e che ha già trovato e sfiorato il gol in più di un’occasione.

I nuovi acquisti del Milan fanno invece fatica a trovare spazio, e che non siano proprio loro capaci di rivoluzionare la situazione in casa Milan?

Milan-Inter i precedenti

In totale si sono disputati 223 Derby ufficiali, con 80 vittorie per l’Inter, 76 per il Milan e 67 pareggi.

Le reti fin’ora segnate ammontano a 303 per i nerazzurri e 299 per i rossoneri.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Asamoah, Brozovic, Barella, Candreva; Sensi, Politano; Lukaku