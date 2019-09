Modena-Rimini streaming e diretta tv, dove vederla su Eleven Sports ore 17:30, domenica 29 settembre

Non è momento positivo per Modena e Rimini in questo campionato di Serie C 2019/20, girone B. Entrambe le squadre sono nei bassi fondi di classifica, rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto con sei punti in sei giornate. Il match in scena questa sera alle ore 17:30 sarà dunque importante in chiave salvezza, perlomeno per il momento. Entrambe le compagini vengono da due pareggi: i modenesi contro la Sambenedettese fuori casa mentre il Rimini non è andato oltre l’1-1 con il Gubbio in casa. Al momento il miglior marcatore del Modena è Rossetti, attaccante classe 1997, mentre per il Rimini è da tenere d’occhio il classe 1994 Luca Zamparo, in gol due volte in sei giornate disputate. L’ultima vittoria per il Modena risale al 15 settembre, dove alla quarta giornata, una rete di Rossetti ha dato i tre punti agli uomini di Zironelli. Il Rimini invece non vince addirittura dalla prima giornata, dove un gol di Palma e Zamparo piegarono l’Imolese. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 29 settembre.

Il match valido per la 7a giornata di Serie C 2019/20, girone B tra Modena e Rimini, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Buona visione!