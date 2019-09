Monza-Siena. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Brianteo’ di Monza i padroni di casa guidati in panchina da Cristian Brocchi ospitano il Siena di mister Alessandro Dal Canto, il match è valido per la 6.a giornata del campionato di Serie C, girone A ed è il primo turno infrasettimanale della stagione. I lombardi sono partiti fortissimo in questo campionato, infatti la squadra di casa ha totalizzato 15 punti in 5 gare giocate issandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno, la squadra di Brocchi in queste prime 5 giornate ha realizzato 9 reti subendone soltanto una. I lombardi sono reduci dall’ottima vittoria esterna 0-3 sul campo del Lecco. Il tecnico dei brianzoli, Brocchi, dopo il successo esterno contro il Lecco si è espresso sulla vicinanza di Berlusconi alla squadra, affermando: “Il presidente per noi è molto importante, porta serenità, allegria e motivazioni. Per i ragazzi è fondamentale vedere un presidente come lui così vicino alla squadra”. Per quanto riguarda i toscani, invece, i punti in classifica sono 6 dopo 5 giornate (2 vittorie e 3 sconfitte) e nel turno precedente i bianconeri hanno perso 0-1 il match casalingo contro la Pro Patria. Dal Canto all’indomani della sconfitta interna contro la Pro Patria ha analizzato il momento dei suoi, dicendo: “Non abbiamo fatto una grande partita considerando che la Pro Patria era ben messa in campo ed era difficile d’affrontare, non abbiamo subito il loro gioco ma il risultato più giusto sarebbe stato lo 0-0, anche perchè il loro gol è nato da un fallo”. Monza-Siena sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine coaudiuvato dai signor Laudato e Bruni.

Monza-Siena, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Siena non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.