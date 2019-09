Ancelotti. Dopo il 2-0 del Napoli con il Liverpool, il tecnico degli azzurri analizza ai microfoni di Sky il risultato della dura partita. Ecco i commenti a caldo.

Il commento a Sky

“Con il Liverpool è sempre difficile, abbiamo cercato di verticalizzare di più su Lozano. La partita è sempre stata in equilibrio, ma mi è piaciuto l’atteggiamento sullo 0-0 quando abbiamo difeso senza fronzoli e poi abbiamo sfruttato le due occasioni che abbiamo creato. È stata la vittoria di una squadra che vuole crescere e ci crede. A volte ci si perde un po’ nelle partite, ma è normale. Ma quando non siamo riusciti a controllarla, mi è piaciuto l’atteggiamento. A volte ci si perde un po’ nelle partite, ma è normale. Ma quando non siamo riusciti a controllarla, mi è piaciuto l’atteggiamento.”

Sui social sono arrivati anche i complimenti del presidente del Napoli de Laurentiis che ha twittato: “Una partita straordinaria! Sono orgoglioso di essere il vostro Presidente! Forza Napoli Sempre!”



Con la Gazzetta Ancelotti si esprime con queste parole:

“Sono arrivati giocatori importanti, che migliorano la qualità della rosa perché hanno caratteristiche diverse da quelli che avevamo già in rosa. Si tratta di assemblarli e tenerli molto motivati: non è facile perché ne ho tanti che ad ogni occasione devo lasciare fuori. Giocare sempre così è difficile, a questi ritmi. Loro ti fanno fare una fatica tremenda ma noi siamo stati all’altezza”.

E ancora: “Abbiamo fatto un’ottima partita soprattutto nel finale, di sacrificio ma senza perdere la nostra idea di calcio, di sacrificio ma senza perdere la nostra idea di calcio, verticalizzando di più perché loro sono bravi a pressare alti e volevamo giocare sulla profondità.” Insomma, “Una fatica tremenda! Ma che bello vincere così”.