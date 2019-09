Napoli-Brescia streaming gratis e diretta tv DAZN1, dove vedere il match 29 settembre

Napoli-Brescia, gli azzurri cercano il riscatto dopo il tonfo infrasettimanale. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dall’inaspettata sconfitta casalinga contro il Cagliari che ha portato a sei punti di distacco dalla vetta occupata dall’Inter. I partenopei hanno disputato una partita di grande intensità con due pali e tante occasioni ma alla fine sono stati puniti da una rete di Castro. Ora affrontano le rondinelle di Corini che hanno perso di misura in casa contro la Juventus nell’ultimo turno. Il match Napoli-Brescia, valevole per la sesta giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 29 settembre alle ore 12.30 nello stadio San Paolo della città campana.

Dove vedere Napoli-Brescia, diretta tv e streaming Serie A

Il match Napoli-Brescia sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. Grazie all’accordo siglato a fine agosto il match sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.