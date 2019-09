Napoli-Cagliari Probabili Formazioni Serie A 2019-20

NAPOLI-CAGLIARI FORMAZIONI: VOGLIA DI RAGGIUNGERE I PROPRI OBBIETTIVI – Un Napoli che sta vivendo un momento di forma strepitoso tra campionato e UEFA Champions League. Certo, davanti ci sono Inter e Juventus in testa alla classifica ma i partenopei non sono certamente da meno e al momento giusto potrebbero anche colpire in maniera decisiva. Gli azzurri, dopo aver vinto allo stadio Via del Mare contro il Lecce, affronteranno il Cagliari di Maran: squadra da non sottovalutare e in potenziale corsa per stare tra le prime sette. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Napoli-Cagliari.

NAPOLI-CAGLIARI FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Per Carlo Ancelotti classico 4-4-2 con Zielinski e Callejon sulle fasce. Chiavi della difesa affidate a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam. Il vero dilemma invece è l’attacco, dove l’ex tecnico del Milan ha l’imbarazzo della scelta in termini tattici: Milik, Mertens, Llorente e Lozano. Visti gli impegni europei molto probabilmente scenderà in campo il polacco insieme al belga. Gli ospiti non sono da meno con il loro 4-3-1-2 con Castro che agirà sulla trequarti a sostegno delle due punte Joao Pedro e Simeone (autore di un buon inizio di stagione). Centrocampo a tre con Cigarini, Rog e Nandev. Retroguardia a quattro con Ceppitelli pronto a stupire ancora.

NAPOLI-CAGLIARI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandev, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Pavoletti