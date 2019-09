Napoli in ansia per la squalifica di Koulibaly: insulti all’arbitro, rischia due giornate. Kalidou Koulibaly avrebbe rivolto frasi ingiuriose all’arbitro Di Bello durante Napoli-Cagliari e ora rischia due giornate di stop: salterebbe Brescia e Torino.

Espulsione Koulibaly, si attende la stangata?

C’è grande attesa a Napoli per la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Kalidou Koulibaly, espulso nel finale della partita persa dal Napoli contro il Cagliari per proteste. Secondo quando riportato dalla Gazzetta Dello Sport, infatti, è che il difensore partenopeo sia costretto a saltare non una ma due giornate di squalifica, il tutto a causa di alcune frasi ingiuriose rivolte all’arbitro Di Bello. Il Napoli a questo punto spera nella clemenza del Giudice Sportivo e resta ottimista, ma le possibilità che Koulibaly venga squalificato per due turni sono alte.

In quel caso il difensore, oltre alla gara di domenica all’ora di pranzo contro il Brescia, salterebbe anche la successiva trasferta di Torino e tornerebbe in campo solo dopo la pausa campionato. Una brutta tegola per Ancelotti che, peraltro, deve fare pure i conti con le condizioni fisiche non perfette di Maksimovic. Ecco perché accanto a Manolas, contro il Brescia, potrebbe toccare al giovane Luperto.

Ecco quanto scrive oggi ‘La Gazzetta Dello Sport’:

“Contro il Cagliari un errore di posizionamento che è costato la seconda sconfitta della stagione e al difensore il rosso diretto per aver rivolto, forse, qualche frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. L’ambiente napoletano spera nella clemenza del giudice sportivo e in una squalifica di una sola giornata. Se Di Bello è stato ingiuriato, così come pare, è improbabile che il giocatore possa subire meno di due giornate di stop. Ma il Napoli è fiducioso”.



Alcuni post sui social riguardo l’espulsione del difensore Koulibaly



#Koulibaly è uno dei pochi uomini veri in un calcio di pagliacci, simulatori e aggressori di arbitri

Corretto in campo e fuori

Con stasera è alla sua terza espulsione

Sé indossare qualche altra maglia non ne avrebbe subito nessuna

La differenza è anche in questo purtroppo — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) 25 settembre 2019