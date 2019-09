Napoli-Inter Primavera, streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 28/9

VERSO NAPOLI-INTER PRIMAVERA

Sabato 28 settembre, alle ore 13:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli-Inter. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Pasquale Janniello di Frattamaggiore, che ospitate le partite interne del settore giovanile dei partenopei. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I ragazzi guidati da mister Roberto Baronio, infatti, hanno vinto in casa contro il Torino per 1-0 ed hanno perso in trasferta contro il Bologna per 3-2. L’Inter Primavera, invece, si avvicina al match contro gli azzurri dopo aver vinto in casa per 1-0 contro i pari età della Fiorentina.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Labriola, Mamas, Vrakas, Zedadka; Palmieri, Sgarbi.

INTER (3-5-2) Pozzer; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Agoume, Schirò, Colombini; Vergani, Mulattieri.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA: STREAMING E DIRETTA TV

Napoli-Inter Primavera in programma sabato 28 settembre allo stadio Janniello di Frattamaggiore e valevole per la terza giornata del campionato primavera 1 sarà visibile in chiaro e in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su pc, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, collegandosi al sito ufficiale del canale tv Sportitalia.