Napoli, la rivincita di Mario Rui

Quella di ieri sera al San Paolo, sembrava una gara di rugby, tra contrasti, placcaggi, falli e contrasti duri, agonismo e durezza. L’arbitro, ha permesso il gioco, senza fermare i calciatori, che sono usciti sfiniti dal campo. Il Napoli, ha giocato all’inglese, contro i campioni d’Europa del Liverpool, che a Fuorigrotta perdono per il secondo anno consecutivo stavolta con un passivo di 2 reti. Gli azzurri di Ancelotti, hanno mostrato concentrazione, mentalità da squadra che sa soffrire e che colpisce. Quel pragmatismo, che è mancato l’anno scorso. Ha resistito alla pressione dei Reds, corti in tutte le zone del campo, e poi in 8 minuti con Mertens e Llorente ha conquistato una vittoria fondamentale per il prosieguo del girone.

Ma una nota di merito va al terzino portoghese Mario Rui, che in tutti i quotidiani ha ricevuto voti che variano dal 7,5 all’8 . Salah, è stato quasi sempre anticipato. E’ stata anche la rivincita di Mario Rui, contro quei tifosi, che non aspettavano altro che lasciasse il Napoli, è stato offeso e preso di mira dai sostenitori (se si possono chiamare così) del Napoli che avrebbero pagato per farlo andar via. Invece ieri Mario Rui, ha mostrato professionalità ed impegno, vincendo contro i suoi detrattori. E a fine gara, non è andato sotto le curve a prendersi i meritati applausi.