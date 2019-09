Napoli-Liverpool Youth League, debutto per i giovani azzurri. 1.a giornata della fase a gironi della Youth League 2019/2020. Martedì 14 settembre, alle ore 14, scenderanno in campo le formazioni Under 19 di Napoli e Liverpool. I ragazzi azzurri allenati da Roberto Baronio giocheranno contro i Reds a Frattamaggiore, allo stadio Paquale Ianniello. La Youth League ha la stessa formula della Champions League dei grandi, con le prime due classificate di ogni girone che si qualificano per il turno successivo. I giovani del Napoli sono inseriti nel Gruppo E, insieme a Liverpool, Genk e Salisburgo. Gli azzurri hanno debuttato nel campionato Primavera 1 con una vittoria, 1-0 casalingo sul Torino. La rete decisiva del match è stata segnata da Vrakas, al 30′ del primo tempo.

Napoli-Liverpool Youth League, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Liverpool Youth League, info tv e streaming. Al momento non è prevista nessuna diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della manifestazione. Per quanto riguarda lo streaming c’è la possibilità di seguire il match su Uefa.tv. Napoli-Liverpool Youth League torna a disputarsi dopo l’ultimo precedente della passata stagione. Anche allora le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi. Nel match disputato in casa il Napoli è stato protagonista di un pareggio per 1-1. Al ritorno, giocato in Inghilterra, c’è stata una larga vittoria del Liverpool per 5-0. Sempre martedì 17 settembre si gioca anche l’altra partita del Gruppo E di Youth League, alle ore 15 c’è infatti Salisburgo-Genk. Altra italiana in campo nella stessa giornata di questi match è l’Inter: i giovani nerazzurri giocheranno alle ore 14, in casa contro lo Slavia Praga.