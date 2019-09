Nocerina-Foggia, scontro tra nobili decadute. 3.a giornata del Girone H del campionato di Serie D 2019/2020. Domenica 15 settembre, alle ore 15, scenderanno in campo la Nocerina di Nello Di Costanzo e il Foggia di Ninni Corda. Una partita dal sapore antico, visto che le due formazioni hanno calcato campi di categoria superiore. Ma per entrambe le realtà odierna è il campionato nazionale dilettanti. I molossi campani e i satanelli pugliesi hanno entrambi 3 punti in classifica. La Nocerina ha vinto contro il Val d’Agri e ha perso contro il Brindisi. Il Foggia è stato sconfitto all’esordio dal Fasano, per poi vincere in casa contro l’Agropoli. I pugliesi hanno già cambiato la guida tecnica in corsa. Corda infatti è subentrato dopo la prima giornata al dimissionario Amantino Mancini.

Nocerina-Foggia, le ultime della vigilia. Ben 23 sono i precedenti con i satanelli in netto vantaggio con 9 vittorie contro 4 della Nocerina, mentre 10 sono i pareggi. Risale alla stagione 2010/2011, in serie C, l’ultimo incontro tra la due formazioni al “San Francesco”. Vinsero i molossi campani per 3-1. Per la Nocerina tutti disponibili a parte Matrone squalificato, dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, visto a Brindisi mentre i rossoneri dovrebbero confermare il 3-5-2 vittorioso in casa contro l’Agropoli, con molto probabili sostituzioni durante la gara. A dirigere la gara in programma domenica 15 settembre (h 15:00) al “San Francesco” di Nocera Inferiore, sarà Dario Madonia della sezione AIA di Palermo coadiuvato da Daniele Bianchini e Marco Giudice, entrambi di Frosinone. (Fonte:Datasport).

Nocerina-Foggia, come seguire il match in diretta tv e streaming

Nocerina-Foggia, info tv e streaming. Sarà possibile seguire l’avventura del Foggia in Serie D su Eleven Sports. E’ possibile alla piattaforma che opera su internet al prezzo di 4,99 euro mensili oppure sottoscrivere un ticket stagionale per 54,99 euro. Calcio d’inizio in programma alle ore 15 di domenica 15 settembre. Non solo Nocerina-Foggia, questo il programma della 3.a giornata del Girone H di Serie D: Agropoli-Altamura (ore 15), Audace Cerignola-Val d’Agri (15), Casarano-Brindisi (15), Francavilla-Gelbison (15), Gladiator-Andria (15), Gravina-Sorrento (15), Fasano-Bitonto (16) e Taranto-Nardò (16).