Novara-Lecco. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Silvio Piola’ di Novara i padroni di casa guidati in panchina da Beppe Sannino ospitano il Lecco di mister Marco Gaburro per l’anticipo della 3.a giornata del campionato di Serie C, girone A. Il Novara in questo campionato dopo 2 giornate ha raccolto solo 3 punti, frutto della vittoria all’esordio in campionato contro la Juventus Under 23, mentre nell’ultimo turno il Novara è stato sconfitto 2-0 sil campo del Monza; il Lecco, invece, ha sempre 3 punti in classifica frutto della sconfitta all’esordio in campionato contro l’Arezzo 3-1 e dalla vittoria per 2-0 nell’ultimo turno disputato contro la Pro Vercelli. In settimana si è espresso il direttore sportivo del Novara, Moreno Zebi, sul mercato appena terminato dicendo: “Siamo profondamente soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questa sessione, rispettando le nostre inizialei prerogative. Siamo riusciti a creare un gruppo misto, composto da senior e giovani all’altezza. La nostra squadra è stata sempre considerata una prima scelta per chi ha deciso di indossare la nostra maglia, e sul fronte delle uscite non è stato facile trovare delle soluzioni giuste” (fonte novaranetweek.it). Per quanto riguarda il Lecco, il centrocampista Jordan Pedrocchi si è espresso sul momento della squadra: “Sono soddisfatto di aver giocato mezz’ora, era fondamentale dopo il periodo fermo a causa dell’infortunio, sono contento anche dell’assist per il mio compagno, Chine. Per quanto riguarda il ruolo, sarà il mister a decidere come schierarci in campo ed infine sono molto contento che sia tornato Fall, siamo molto amici” (fonte leccochannelnews.it). Novara-Lecco sarà diretta dal signor Sajmir Kumara di Verona, coaudiuvato da Domenico Fontemurato di Roma 2 e da Amir Salama di Ostia Lido.

Novara-Lecco, come seguire il match in tv e streaming

Novara-Lecco non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.