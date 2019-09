Parma-Sassuolo streaming gratis e Diretta Tv

Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo

Alla quinta giornata di Serie Asi affronteranno nel Derby emiliano distanziate di sole tre lunghezze in classifica.

Da valutare le condizioni di Kucka a centrocampo, ma l’ex Milan difficilmente recupererà: spazio quindi ancora a Barillà-Brugman-Hernani con un solo dubbio legato alla posizione di Kulusevski che potrebbe abbassarsi in mediana. In caso di arretramento di quest’ultimo, dentro Sprocati nel tridente. Inglese dovrebbe guidare il tridente gialloblu con ballottaggio tra Gervinho e Karamoh come ala offensiva.

Tra le fila dei neroverdi De Zerbi medita di restituire una maglia da titolare a Boga, a discapito di Defrel. Dubbio in mediana tra Locatelli e Traoré, con il primo favorito. Muldur e Toljanoccuperanno le corsie laterali. Impossibile non confermare Berardi e Caputo in zona gol.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All.D’Aversa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari; Toljan; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Ecco dove vedere Parma-Sassuolo in streaming e Diretta Tv

Parma-Sassuolo si giocherà oggi 25 Settembre alle ore 21.00.

Il match sarà disponibile in Diretta Tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

Inoltre il match sara fruibile sulla piattaforma Now Tv che consente di seguire i canali Sky senza sottoscrivere alcun abbonamento e senza l’eventuale installazione di una parabola.

