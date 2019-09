Pescara-Virtus Entella streaming gratis Dazn e diretta tv Serie B, 21 settembre dalle 15. Sfida ad alto livello nella 4° giornata del campionato di Serie BKT: da una parte ci sono gli abruzzesi che sono reduci dal successo esterno contro il Cosenza ed in classifica occupano la quinta posizione con 6 punti, dall’altra parte invece ci sono i liguri che arrivano dalla vittoria casalinga contro il Frosinone ed in classifica occupano la prima posizione con tre successi in altrettante gare disputate. Arbitra l’incontro il sign. Valerio Marini di Roma 1. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming gratis.

I padroni di casa, privi di Tumminello e Palmiero, dovrebbero scendere in campo col 4-3-3: Fiorillo in porta; difesa composta da Masciangelo e Vitturini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio; a centrocampo Machin in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre il tridente offensivo sarà composto da Di Grazia, Maniero e Galano.

PROBABILE FORMAZIONE PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Vitturini, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Chochev, Busellato, Brunori, Galano, Di Grazia. All.: Zauri

I liguri non dovrebbero cambiare nulla rispetto alla sfida vinta col Frosinone: 4-3-1-2 con Contini in porta; reparto arretrato formato da Coppolaro e Sala sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pellizzer e Chiosa; centrocampo formato da Paolucci in cabina di regia con Eramo e Nizzetto mezze ali; Schenetti alle spalle del tandem offensivo composto da Mancosu e Morra.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (4-4-2): Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Schenetti; Mancosu, Morra. All.: Boscaglia

Pescara-Virtus Entella, info diretta tv e streaming gratis Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Marco Calabresi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di… Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dall’ Adriatico di Pescara con …

La sfida dell' Adriatico di Pescara sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn.

Pescara-Virtus Entella, gara valevole come 4° giornata di Serie B, sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 con la radiocronaca di Antonio Monaco in diretta dallo Stadio Adriatico di Pescara a partire dalle ore 14.55 all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto. Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League ed Europa League (nuovo orario ore 18.55 e 21.00). Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.