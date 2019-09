Piacenza-Carpi streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 28 settembre

Piacenza-Carpi, il big match del girone B. Gli uomini di mister Arnaldo Franzini sono reduci dalla vittoria casalinga 3-1 contro il Ravenna con la doppietta di Paponi e la rete di Cacia ed hanno totalizzato 11 punti in sei giornate con tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Stesso score ed identico piazzamento in classifica per gli ospiti allenati da Riolfo che però sono incappati in una brutta sconfitta nel derby emiliano dell’ultimo turno contro la Reggio Audace. Si tratta di un incontro tra due squadre che hanno ambizioni di promozione o quantomeno di playoff. Il match Piacenza-Carpi, valevole come anticipo della settima giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca sabato 28 settembre alle ore 20.45 nello stadio Garilli del capoluogo piacentino. L’arbitro designato per la sfida è il signor Santoro di Messina coadiuvato dagli assistenti Cataldo e Ceccon. Non esistono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Piacenza-Carpi, diretta tv e streaming Serie C

Il match Piacenza-Carpi sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.