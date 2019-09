Picerno-Avellino, scontro tra neopromosse. 4.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2019/2020. Alle ore 17,30, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, scenderanno in campo il Picerno e l‘Avellino. I lucani di Giacomarro hanno 7 punti in classifica, una lunghezza più sotto i lupi irpini di Giovanni Ignoffo. Il Picerno è reduce dalla vittoria esterna sul campo della Viterbese, match vinto dai lucani per 2-1. Stesso punteggio per la vittoria interna dell‘Avellino contro il Teramo. Due squadre che quindi hanno avuto un buon avvio di stagione. I biancoverdi stanno cercando di tornare alla normalità dopo i tanti guai passati in estate. Il Picerno non perde in campionato tra le mura amiche dallo scorso 14 ottobre, quando ci fu la sconfitta contro l’Altamura in Serie D. L‘Avellino non perde in trasferta dal 17 febbraio, quando i lupi persero sul campo del Latte Dolce.

Picerno-Avellino, le probabili formazioni. QUI PICERNO – Il tecnico Giacomarro schiererà la propria squadra con il 3-5-2. In difesa restano in ballottaggio Lorenzini e Caidi. In avanti ci saranno Santaniello e Sparacello. QUI AVELLINO – Conferma in vista per il 5-4-1, già visto nell’ultima uscita di campionato. Tra i pali confermato Abibi. In difesa spazio a Zullo al centro della retroguardia, con Illanes e Laezza ai suoi fianchi. Corsie esterne che dovrebbero essere affidate a Celjak e Parisi. In avanti, peso dell’attacco affidato sulle spalle di Albadoro, chiamato ancora una volta a dare il proprio supporto dal primo minuto. Panchina in vista per Alfageme e Charpentier. Arbitrerà il match Paride Tremolada della sezione di Monza. Il fischietto lombraso sarà coadiuvato dai guardalinee Mario Dell’Olio di Molfetta e Pierluigi De Chirico di Barletta. (Fonte:Tuttomercatoweb.com/Avellino)

Picerno-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Picerno-Avellino, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia. Le due squadre si sono incrociate nella passata stagione, nella poule scudetto della Serie D. Lo scorso 22 maggio vinse l‘Avellino per 1-0, con gol decisivo nel finale di De Vena.