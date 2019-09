Picerno-Bari. Allo stadio ‘Alfredo Viviani’ di Potenza il Picerno di mister Domenico Giacomarro ospita il Bari del neo tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini, il match è valido per l’anticipo della 7.a giornata del campionato di Serie C, girone C, calcio d’inizio alle ore 20.45. I lucani dopo 6 giornate di campionato hanno raccolto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) ma nelle ultime 3 giornate sono arrivate 2 sconfitte contro Avellino e Vibonese ed un pareggio contro la Casertana, i lucani hanno necessità di rialzarsi ma non sarà facile contro un avversario, il Bari, che deve invertire subito la rotta se vuole lottare per la promozione in Serie B ed in più al timone della squadra biancorossa è arrivato un nuovo allenatore. I biancorossi hanno gli stessi punti del Picerno (8) e la vittoria manca dal successo esterno contro il Rieti dello scorso 8 settembre. I pugliesi nelle ultime 3 giornate di campionato i ‘galletti’ hanno ottenuto 2 pareggi contro Reggina e Monopoli ed una sconfitta contro la Virtus Francavilla, che è appunto costata la panchina a Giovanni Cornacchini. Intanto la società lucana sulla pagina ufficiale del club ha fatto sapere che i 500 biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio ‘Viviani’ sono esautiti, dunque in poco meno di 24 ore i tifosi biancorossi hanno acquistato il proprio tagliando per questa trasferta in terra lucana. Intanto il presidente dei ‘galletti’ Luigi De Laurentiis, a margine della presentazione del neo tecnico Vivarini ha spiegato in poche parole quanto accaduto ai biancorossi: “Avevamo pensato di cambiare allenatore prima della sconfitta di Francavilla, abbiamo scelto mister Vivarini perchè secondo noi rispecchia le caratteristiche della nostra squadra, per quanto concerne Cornacchini, mi spiace per la persona ma fa parte del gioco del calcio ma ringrazio il mister per la vittoria del campionato di Serie D”(tuttoc.com). Picerno-Bari sarà arbitrata dal signor Cristian Cudini di Fermo, coaudiuvato dai signor Zampese e Moro.

Picerno-Bari, come seguire il match in tv e streaming

Picerno-Bari non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.