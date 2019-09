Picerno-Rieti. Alle ore 15 allo stadio ‘Viviani’ di Potenza il Picerno di mister Domenico Giacomarro ospita il Rieti di mister Ezio Capuano, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie C, girone C. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 0-2 contro il Bisceglie nell’andata della Coppa Italia di Serie C ma all’esordio in campionato nella 1.a giornata hanno ottenuto un buon punto sul neutro di Castellamare di Stabia contro la Cavese. I laziali, invece, hanno esordito in campionato perdendo in casa contro la Ternana con il risultato di 1-3. Il tecnico dei laziali prima di questo match si è espresso così in conferenza stampa: “Andiamo a Potenza contro il Picerno per una battaglia, ma non è una sfida salvezza, non sarà della partita Gondo ma sapremo sopperire alla sua assenza. So che manca ancora qualche pedina da aggiungere a quello che già c’è in rosa ma io lavoro sul campo e sono fiducioso sull’operato della società. Uno come Mendicino sarebbe utile alla causa anche per le sue caratteristiche e l’agonisco che mette in campo. Il Picerno è un’ottima squadra e vorrà far bene alla prima davanti al proprio pubblico ma noi non ci faremo cogliere impreparati e sapremo sfruttare al meglio le nostre chances per colpirli”. Picerno-Rieti sarà arbitrata dalla sig.ra Maria Marotta di Sapri, la quale sara coaudiuvata dai sigg.ri Emanuele Bocca di Caserta ed Amedeo Fine di Battipaglia.



Picerno-Rieti, come seguire il match in tv e streaming

Picerno-Rieti non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.