Pisa-Empoli. All’ Arena Garibaldi il Pisa di mister Luca D’Angelo ospita l’Empoli di Cristian Bucchi per un derby toscano tutto da vivere, il match è in programma alle ore 21 ed è valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B, primo turno infrasettimanale della stagione. Questo incontro come tutta la Serie B verrà trasmesso in diretta da Dazn. I padroni di casa dopo 4 giornate di campionato hanno raccolto la bellezza di 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi) e nel turno precedente è arrivato il pareggio sul campo del Chievo. Gli ospiti hanno gli stessi punti della squadra nerazzurra (8) e nel turno precedente hanno battuto in casa il Cittadella per 1-0. Nei nerazzurri si sta mettendo in evidenza Michele Marconi che in queste prime quattro giornate di campionato ha realizzato 5 gol; mentre negli azzurri Antonino La Gumina è il miglior realizzatore con 2 gol ed in trasferta l’Empoli ha raccolto 2 pareggi. Pisa-Empoli sarà arbitrata dal signor Gianluca Aureliano di Bologna, coaudiuvato da Margani ed Affatato, mentre il quarto uomo sarà il signor Giordano.

Pisa-Empoli, le probabili formazioni. QUI PISA- Il mister dei nerazzurri D’Angelo opterà per il 3-5-2 con Gori tra i pali; i tre centrali saranno Aya, Birindelli e Varnier; gli esterni di centrocampo saranno Belli e Verna con Marin, Gucher, De Vitis in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Marconi e Masucci. QUI EMPOLI- Mister Bucchi risponderà con il 4-3-1-2 con Brignoli in porta; Veseli e Balkovec saranno i due terzini con Romagnoli e Nikolau al centro della difesa; i tre centrocampisti saranno Dezi, Stulac e Bandinelli; Laribi agirà alle spalle della coppia d’attacco composta da La Gumina e Moreo.

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, Birindelli, Varnier; Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna; Marconi, Masucci. All. D’Angelo.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Moreo. All. Bucchi.

Pisa-Empoli, come seguire il match in tv e streaming

Pisa-Empoli, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 5.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn fino al 6 ottobre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese. Inoltre questo incontro sarà trasmesso in chiaro da Rai Sport HD (canale 57 del digitale) e sarà visibile in streaming sul servizio gratuito Rai Play.