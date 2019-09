Pordenone-Spezia. Alle ore 21 il Pordenone di mister Attilio Tesser ospitano lo Spezia di Vincenzo Italiano per l’anticipo della 3.a giornata del campionato di Serie B, il match è in programma alla ‘Dacia Arena’ di Udine, infatti ‘ramarri’ questa stagione giocheranno nell’impianto dell’Udinese in quanto lo stadio ‘Bottecchia’ di Pordenone non è a norma per il campionato di Serie B, questo incontro verrà trasmesso in diretta da Dazn. I ‘ramarri’ sono all’esordio in un campionato di Serie B ed hanno iniziato questo campionato raccogliendo 3 punti in 2 partite, vincendo all’esordio proprio sul terreno della ‘Dacia Arena’ contro il Frosinone per 3-0 ma perdendo nell’ultimo turno, disputato prima della sosta, contro il Pescara all’Adriatico con il punteggio di 2-4 dopo aver tenuto testa agli abruzzesi per gran parte della gara. Gli ‘aquilotti’ hanno gli stessi punti (3) del Pordenone, infatti i liguri hanno vinto all’esordio in campionato al ‘Tombolato’ di Cittadella 0-3 ed hanno perso nella 2.a giornata di campionato allo stadio ‘Picco’ contro il Crotone per 1-2. Pordenone-Spezia sarà arbitrata dal signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (Salerno) coaudiuvato da Vittorio Di Gioia della sezione di Modena e Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro, il quarto uomo sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Pordenone-Spezia, le probabili formazioni. QUI PORDENONE- Mister Tesser ripartirà dal consueto 4-3-1-2 con Di Gregorio tra i pali; i terzini saranno Almici e De Agostini con Barison e Camporese al centro della difesa; in mezzo al campo spazio a Gavazzi, Burrai e Pobega; Chiaretti agirà alle spalle del tandem Ciurria-Strizzolo. QUI SPEZIA- Mister Italiano si opporrà con il 4-3-3 con Scuffet in porta; Vignali e Ramos saranno i due terzini con Terzi e Capradossi al centro della difesa; a centrocampo spazio a Maggiore, M. Ricci e Mora; davanti il tridente sarà composto da F. Ricci, Galabinov e Ragusa.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Ciurria, Strizzolo. All. Tesser.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Maggiore, M.Ricci, Mora; F.Ricci, Galabinov, Ragusa. All. Italiano.

Pordenone-Spezia, come seguire il match in tv e streaming

Pordenone-Spezia, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 3.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese. Inoltre questo incontro, come tutti gli anticipi del campionato di Serie B, sarà trasmesso in chiaro da Rai Sport HD (canale 57 del digitale) e sarà visibile in streaming sul servizio gratuito Rai Play.