Porto-Young Boys. Alle ore 21 allo stadio ‘Do Dragao’ di Oporto i padroni di casa del Porto allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sergio Conceiçao ospitano gli svizzeri dello Young Boys guidati da Gerardo Seoane, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo G di Europa League. Fanno parte di questo ragguppamento anche gli olandesi del Feyenoord e gli scozzesi dei Rangers che si affronteranno questa sera sempre alle ore 21 a Glasgow. Analizzando la situazione dei due campionati, il Porto nella Primeira Liga attualmente è 3° in classifica con 12 punti dopo 5 giornate di campionato (4 vittorie ed 1 sconfitta), stessi punti del Benfica ed a meno uno dalla sorpresa Famalicao, capolista. Il Porto nell’ultima di campionato ha vinto 2-3 in trasferta sul campo della Portimonense. Per quanto riguarda gli svizzeri, nella Super League svizzera sono in 2.a posizione con 14 punti dopo 6 giornate (4 vittorie e 2 pareggi) a meno un punto dalla capolista Basilea. Nel weekend appena trascorso lo Young Boys ha giocato nella Coppa Svizzera affondando letteralmente il povero Freienbach, battuto in trasferta 2-11. Sia Porto che Young Boys giungono a questa Europa League dopo l’eliminazione subita nei turni eliminatori di Champions League, eliminate rispettivamente dal Krasnodar nel 3° turno preliminare, poi a sua volta eliminato dall’Olympiacos ai playoff e dalla Stella Rossa sempre nei playoff. Porto-Young Boys sarà diretta dal lettone Andris Treimanis.

Porto-Young Boys, le probabili formazioni. QUI PORTO- Il tecnico dei ‘dragoes’ Conceiçao schiererà la sua squadra con il classico 4-4-2 con Marchesin in porta; in difesa sulle corsie esterne ci saranno Corona e Telles con Pepe e Marcano al centro; a centrocampo spazio per Diaz Marulanda, Uribe, Pereira ed Otavio; davanti spazio alla coppia Marega-Ze Luis. QUI YOUNG BOYS- Il tecnico degli svizzeri risponderà con il 4-2-3-1 con von Ballmoos tra i pali; Mvula Lotomba, Sorensen, Lustenberger e Garcia formeranno la linea difensiva; in mediana spazio a Sierro ed Aebischer; alle spalle dell’unica punta Nsame giocheranno Assale, Fassnacht e Ngameleu.

Porto (4-4-2): Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Telles; Diaz Marulanda, Uribe, Pereira, Otavio; Marega, Ze Luis. All. Conceiçao.

Young Boys (4-2-3-1): von Ballmoos; Mvula Lotomba, Sorensen, Lustenberger, Garcia; Sierro, Aebischer; Assale, Fassnacht, Ngamaleu; Nsame. All. Seoane.

Porto-Young Boys, come seguire il match in tv e streaming

Porto-Young Boys, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 1.a giornata del gruppo G di Europa League sarà visibile su Sky Sport. Il match potrà essere visto e seguito anche in streaming attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.