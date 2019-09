Presentazione di Maradona al Gimnasia La Plata, entusiasmo alla stelle (video)

Ovunque va fa parlare di sé. Ha quasi 60 anni, è in sovrappeso, spesso corre dai medici per problemi di salute, dal cuore, alle gambe. E’ Diego Armando Maradona, probabilmente il più grande calciatore della storia del calcio. Che per degli stili di vita non proprio perfetti, non si trova in perfetta forma fisica, ma ovunque vada attrae migliaia di persone.

E’ successo ieri a La Plata, Argentina, nel primo allenamento della squadra Gimnasia La Plata, della quale Maradona è l’allenatore. Stadio pieno, sottofondo musicale con “Life is Life” che l’ha reso storico in quell’allenamento pre partita a Monaco di Baviera; gente che urlava il suo nome, con cori, fumogeni, striscioni e coreografie, come se Diego avesse 25 anni, invece è l’allenatore.

Tramite i social, c’è stato un avvicinamento tra i tifosi del Gimnasia e quelli del Napoli, che si scambiavano messaggi d’auguri e di vicinanza per la nuova avventura del Pibe de Oro, che da allenatore non ha mai reso quanto giocatore.

Maradona, non ha bisogno di sponsor per farsi notare, uno stadio ai suoi piedi, che sia grasso, magro, in forma o un po’ allucinato, chi ama il calcio non può apprezzare un mito.

Un volto pieno di lacrime, da parte di un uomo, che nonostante i suoi errori, sa che è sempre amato ed apprezzato, che adesso deve tornare a lavorare.