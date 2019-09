Probabili Formazioni Bundesliga 6a giornata

Mentre molti dei maggiori campionati europei sono stati impegnati nel turno infrasettimanale, il calcio d’inizio della sesta giornata della massima competizione calcistica tedesca è in programma Venerdì alle ore 20.30 con la sfida tra Union Berlin ed Eintracht Frankfurt. Questo inizio di Bundesliga è stato caratterizzato certamente da alcuni risultati sorprendenti, non è un caso che al momento ad occupare la prima posizione in classifica ci sia il Lipsia a quota 13 punti, seguito dal Bayern Monaco a quota 11 e dal Borussia Dortmund a quota 10.

Le due compagini che scenderanno in campo il prossimo Venerdì non stanno vivendo un periodo di risultati esaltanti: da un lato c’è un Francoforte (7 punti) che ha iniziato il campionato con il freno a mano tirato dopo la spettacolare stagione dello scorso anno (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), dall’altro c’è un Union Berlin (4) che, nonostante la sorprendente vittoria contro il Borussia Dortmund, non sta riuscendo a trovare facilmente la via del goal e i risultati positivi.

La sesta giornata di Bundesliga proseguirà Sabato con ben cinque partite in programma alle ore 15.30: Augusta vs Leverkusen, Hoffenheim vs Monchengladbach, Magonza vs Wolfsburg,

Paderborn vs Bayern e RB Lipsia vs Schalke 04.

Sicuramente da tenere d’occhio è la partita dei padroni di casa del Lipsia, attualmente primi in classifica, contro lo Schalke 04. Il Lipsia è ancora imbattuto ed ha totalizzato 13 punti frutto di 4 vittorie e un pareggio (vs Bayern Monaco) mentre lo Schalke 04 è a soli 3 punti di distanza e attualmente occupa la quinta posizione in classifica.

Alle ore 18.30 invece è prevista la partita tra Bortussia Dortmund e Werder Brema. I posticipi in programma per questa sesta giornata di Bundesliga invece si giocheranno Domenica alle ore 15.30 con Dusseldorf-Friburgo e alle ore 18.00 con Colonia – Herta Berlin.

Probabili Formazioni Bundesliga sesta giornata

UNION BERLINO-FRANCOFORTE

Union Berlino (4-4-2): Gikiewicz; Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Reichel; Gogia, Gentner, Andrich, Bulter; Ingvartsen, Andersson.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Toure, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Kamada, Fernandes, Kostic; Sow; Silva, Joveljic.

AUGSBURG-LEVERKUSEN

Augsburg (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max; Hahn, Oxford, Khedira, Vargas; Niederlechner, Finnbogason.

Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Dragovic, Lars Bender, Wendell, Sven Bender; Baumgartlinger, Aranguiz; Volland, Havertz, Amiri; Alario.

HOFFENHEIM-MONCHENGLADBACH

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Posch, Vogt, Hubner; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Geiger, Skov; Belfodil, Bebou.

Monchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Benes, Neuhaus; Embolo; Herrmann, Thuram.

MAINZ-WOLFSBURG

Mainz (4-3-1-2): Zentner; Brosinski, St. Juste, Niakhate, Caricol; Baku, Maxim, Fernandes; Boetius; Szalai, Quaison.

Wolfsburg (3-4-3): Pervan; Knoche, Guilavogui, Tisserand; Steffen, Gerhardt, Arnold, William; Mehmedi, Weghorst, Brekalo.

PADERBORN-BAYERN

Paderborn (4-4-2): Huth; Drager, Strohdiek, Hunemeier, Collins; Proger, Vasiliadis, Gjasula, Oliveira-Souza; Zolinski, Michel.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Coutinho, Perisic; Lewandowski.

LIPSIA-SCHALKE

Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Upamecano, Konate, Orban; Saracchi, Sabitzer, Demme, Klostermann; Cunha, Werner, Forsberg.

Schalke (4-4-2): Nubel; Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka; Caligiuri, Serdar, Mascarell, Harit; Burgstaller, McKennie.

DORTMUND-WERDER BREMA

Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Zagadou, Guerreiro; Witsel, Delaney; Hazard, Reus, Sancho; Alcacer.

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Lang, Gebre Selassie, Gross, Friedl; Maximilian Eggestein, Bittencourt, Klaassen; Sargent, Goller, Johannes Eggestein

DUSSELDORF-FRIBURGO

Dusseldorf (3-4-3): Steffen; Hoffmann, Kasim, Ayhan; Zimmer, Zimmermann, Bodzek, Thommy; Giesselmann, Karaman, Kownacki.

Friburgo (3-4-3): Schwolow; Lienhart, Koch, Heintz; Grifo, Schmid, Hofler, Gunter; Haberer, Petersen, Holer.

COLONIA-HERTHA

Colonia (4-2-3-1): Horn; Sobiech, Bornauw, Czichos, Hector; Skhiri, Hoger; Schindler, Drexler, Kainz; Cordoba.

Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Stark, Boyata, Plattenhardt; Skjelbred, Grujic; Wolf, Darida, Dilrosun; Ibisevic.