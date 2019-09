Probabili formazioni Serie A: tutte le scelte per la quarta giornata di campionato

La prima giornata di Champions lascia spazio al campionato, che con tre turni in una settimana apre scenari di turnover anche per chi non fa le coppe. Si riparte già domani con l’anticipo Cagliari-Genoa. Sabato tre gare, tra cui il derby di Milano e Juventus-Verona. Domenica il resto della giornata, col Napoli a Lecce e Atalanta-Fiorentina. Ecco le probabili formazioni delle venti squadre di Serie A per il quarto turno di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

GENOA ( 3-5-2): Radu; Criscito, Romero, Zapata; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Barak, Jajalo, Fofana, Ken Sema; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Tudor

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Canchellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Tremolada; Matri, Donnarumma. Allenatore: Corini

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahami, Dawidowicz, Kumbulla; Faraoni, M. Veloso, Lazovic, Amraabat; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Conti; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari G., Peluso; Locatelli, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Lapadula

NAPOLI (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Younes; Milik, Lozano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Lulic, Luis Alberto; Correa, Immobile

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho