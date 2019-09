Programmazione Dazn dal 24 al 26 settembre: turni infrasettimanali per Serie A, Serie B, Ligue 1 e Liga Santander. Parte la Serie A Basket

Programmazione Dazn dal 24 al 26 settembre, tutte le competizioni trasmesse questo weekend. Nona settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione otto settimane fa con le prime partite live. Programmazione speciale dedicata al primo turno infrasettimanale dei campionati di Serie A TIM e Serie BKT, in programma tra oggi e domani: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche alle altre competizioni trasmesse sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, MLB, MLS e NFL. Senza dimenticarsi del programma di Eurosport, da agosto disponibile anche su questa piattaforma, grazie all’accordo tra Perform e Discovery Channel.

Quinta settimana di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti in esclusiva. Ricordiamo infatti, che nel massimo campionato la società Perform ha in esclusiva tre gare a settimana (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15). Nel campionato dei professionisti, invece, trasmetterà in diretta e in esclusiva 9 gare su 10 a giornata, compresi playoff, playout e fasi finali. Quinta giornata che si aprirà questa sera alle 20.45 con l’anticipo del Rigamonti tra Brescia e Juventus; domani alle 20.45 in contemporanea ci saranno Fiorentina-Sampdoria al Franchi e la sfida salvezza tra Spal e Lecce al Mazza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo turno infrasettimanale: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 24-25-26 settembre

DIRETTE DAZN MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019



Philadelphia Phillies – Washington Nationals (MLB): ore 01.05

Dijon – Marsiglia (Ligue 1): ore 19.00

Valladolid – Granada (La Liga): ore 19.00

Betis – Levante (La Liga): ore 20.00

Brescia – Juventus (Serie A TIM): ore 20.45

Zona Gol Serie BKT: ore 21.00

Ascoli – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Cittadella – Pescara (Serie BKT): ore 21.00

Cosenza – Livorno (Serie BKT): ore 21.00

Crotone – Juve Stabia (Serie BKT): ore 21.00

Perugia – Frosinone (Serie BKT): ore 21.00

Pisa – Empoli (Serie BKT): ore 21.00

Pordenone – Benevento (Serie BKT): ore 21.00

Virtus Entella – Venezia (Serie BKT): ore 21.00

DIRETTE DAZN MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019



Maiorca – Atletico Madrid (La Liga): ore 19.00

Trapani – Cremonese (Serie BKT): ore 19.00

Leganes – Athletic Bilbao (La Liga): ore 19.00

Fiorentina – Sampdoria (Serie A TIM): ore 20.45

Spal – Lecce (Serie A TIM): ore 20.45

Real Madrid – Osasuna (La Liga): ore 21.00

Salernitana – Chievo (Serie BKT): ore 21.00

St. Louis Cardinals – Arizona Diamondbacks (MLB): ore 21.40

DIRETTE DAZN GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019