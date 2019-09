ROMA-ATALANTA FORMAZIONI: MATCH IMPORTANTE DAL SAPORE EUROPEO – Una partita importantissima quella tra Roma e Atalanta; soprattutto dal punto di vista delle ambizioni e della classifica. Da una parte i giallorossi vogliono crescere e provare ad agganciare fin da subito il treno delle prime tre in classifica; dall’altra parte però ci sono i bergamaschi di Gian Piero Gasperini che vengono dal pareggio conquistato al 95′ contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, ma vogliono puntare ad un colpo esterno per rimanere agganciati al treno delle prime cinque. Sicuramente si prospetta una grandissima battaglia (calcisticamente parlando). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Roma-Atalanta.

ROMA-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Per i padroni di casa spazio al 4-2-3-1 con Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo a sostegno dell’unica punta Edin Dzeko. Cristante e Veretout saranno messi in mediana; mentre in difesa ci saranno Fazio, Juan Jesus, Kolarov e Florenzi. L’Atalanta invece schiererà il classico 3-4-1-2 con Gomez, Ilicic e Duvan Zapata titolari, mediana e fasce titolarissime con il ritorno sia di Freuler che di Hateboer.



ROMA-ATALANTA FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel