ROMA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: L’ATTESA E’ FINITA – Una partita importantissima quella tra Roma e Atalanta; soprattutto dal punto di vista delle ambizioni e della classifica. Da una parte i giallorossi vogliono crescere e provare ad agganciare fin da subito il treno delle prime tre in classifica; dall’altra parte però ci sono i bergamaschi di Gian Piero Gasperini che dopo il pareggio conquistato al 95′ contro la Fiorentina, puntano ad un fondamentale colpo esterno in Capitale. Staremo a vedere stasera come si evolverà la situazione, ma intanto ecco le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta.

ROMA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Per i padroni di casa spazio al 4-2-3-1 con Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo a sostegno dell’unica punta Edin Dzeko. Cristante e Veretout saranno messi in mediana; mentre in difesa ci saranno Fazio, Juan Jesus, Kolarov e Florenzi. L’Atalanta invece schiererà il classico 3-4-1-2 con Gomez, Ilicic e Duvan Zapata titolari. Centrocampo e mediana titolarissimi con il ritorno anche di Hans Hateboer sulla fascia destra. Da contare anche il ritorno di Remo Freuler insieme a Marten De Roon.

ROMA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko