ROMA-ATALANTA GASPERINI: SFIDA APERTISSIMA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro la Roma allo stadio Olimpico. Un match apertissimo nella quale c’è in palio un bottino molto importante per fare un grande passo in classifica: entrambe le squadre sono nelle prime cinque posizioni e con una vittoria si potrebbe pensare veramente in grande. La Dea viene dal pareggio contro la Fiorentina in casa (allo stadio Ennio Tardini di Parma), ma con le motivazioni a mille; dall’altra ci sono i giallorossi che vengono dalla vittoria last minute contro il Bologna in trasferta. Oggi, in quel di Zingonia, c’è stata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, andiamo a sentire quello che ha detto in vista di Roma-Atalanta.

ROMA-ATALANTA GASPERINI: LA SITUAZIONE

Roma-Atalanta Gasperini: le parole del mister – “Quella di domani sarà una partita apertissima. Noi giocheremo a Roma sfruttando al meglio ogni nostro punto di forza. Purtroppo non ci sarà Luis Muriel per la tonsillite. Ormai siamo abituati a fare sempre delle rimonte, ma è chiaro che domani affronteremo una Roma tosta. Kjaer e Arana? Troveranno spazio anche loro, si stanno integrando bene ma c’è ancora molto da lavorare. Castagne? Ha giocato molto bene e per noi è fondamentale”.