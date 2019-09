ROMA-ATALANTA, L’ATTESA E’ FINITA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio conquistato al 95′ contro la Fiorentina, è intenzionata ad effettuare un colpo esterno a Roma contro i giallorossi. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista, nella quale chi conquisterà i tre punti farà un salto importantissimo in classifica: i padroni di casa sono quarti, la Dea invece è quinta. In termini tecnico tattici, vista anche l’assenza di Luis Muriel, potrebbe scalpitare il centrocampista Ruslan Malinovskyi: autore di una buonissima prestazione contro i viola di Vincenzo Montella, e in vista di Roma-Atalanta il numero 18 nerazzurro potrebbe cogliere la grande opportunità.

GRANDE IMPRONTA IN MEDIANA: IL SEGNO DI UNA CRESCITA IMPORTANTE – Ruslan Malinovskyi ha dimostrato che in questa Atalanta ci può stare alla grande: sia in mediana che sulla trequarti. Contro la Fiorentina è riuscito ad esprimere a pieno il suo grandissimo potenziale: corsa, dribbling, agilità e tanta voglia di vincere. Il modo in cui saltava gli avversari lo ha reso decisivo nel pareggio in quel di Parma e non è da escludere un “bis” in terra capitolina. Ovviamente staremo a vedere stasera se Gian Piero Gasperini schiererà il numero 18 atalantino per Roma-Atalanta, ma intanto la Dea ha in mano una carta che potrebbe risultare molto decisiva.