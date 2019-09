Roma-Atalanta streaming gratis e diretta tv Sky Sport, Serie A 25 settembre dalle 19. Allo Stadio Olimpico si affrontano Roma e Atalanta nella 5° giornata di campionato di Serie A TIM. I giallorossi provengono dalla vittoria in rimonta in casa del Bologna per 2-1 e al momento sono quarti in classifica con 8 punti, un punto in meno del Napoli; i bergamaschi, invece, arrivano dal pareggio in casa contro la Fiorentina per 2-2 ed al momento hanno 7 punti. Arbitra Massimiliano Irrati, al Var c’è Banti. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis.

Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Lopez tra i pali; difesa a quattro con Florenzi e Kolarov esterni, mentre interni saranno Fazio e Jesus; in mediana confermati Cristante e Veretout; sulla trequarti ballottaggio tra Zaniolo e Kluivert sulla destra, nel tridente con Pellegrini e Mkitaryan; in attacco c’è Dzeko. Out Perotti, Zappacosta e Under, squalificato Mancini.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Il tecnico Gasperini dopo la gara con la Fiorentina dovrebbe proporre un turnover, quindi spazio al 3-4-1-2 con Gollini confermato a difendere la porta; difesa senza sorprese formata da Toloi, Kjaer e Palomino; ballottaggio tra Freuler e Malinovskyi, con il primo favorito sul secondo sulla mediana; in attacco Gomez sarà di supporto al duo Zapata-Muriel.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All.: Gasperini



Roma – Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport

Come vedere Roma-Atalanta in tv? La telecronaca della partita – dalle 19.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Trevisani, affiancato nel commento tecnico da Daniele Adangpg; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e i suoi ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Roma-Atalanta sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’ Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.