Roma-Istanbul Basaksehir streaming e diretta Tv Europa League: dove vedere il match del 19/9

Giovedì 19 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase a gironi dell’Europa League tra Roma-Istanbul Basaksehir. Le due compagini si sfideranno in casa dei giallorossi, allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Paulo Fonseca viene dalla brillante vittoria in campionato per 4-2 contro il Sassuolo. La Roma ha raccolto finora appena quattro punti in tre giornate, ma ha comunque convinto sul piano del gioco e della tenuta atletica. L’Istanbul Başakşehir, invece, è reduce dal pareggio in Super Lig turca contro il Sivasspor per 1-1. La squadra di Okan Buruk non è partita col piede giusto in campionato, conquistando appena quattro punti in quattro giornate.

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR: LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 18 Santon, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 4 Cristante, 42 A. Diawara; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 24 Florenzi; 9 Dzeko

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): 34 Gunok; 80 Junior Caiçara, 37 Skrtel, 6 Epureanu, 3 Clichy; 5 Mehmet Topal; 7 Visca, 91 Aleksic, 10 Arda Turan, 70 Robinho; 19 Demba Ba



ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR: STREAMING E DIRETTA TV

La diretta tv di Roma-Istanbul Basaksehir sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.