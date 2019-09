Roma-Sassuolo. Alle ore 18 allo stadio ‘Olimpico’ la Roma del tecnico portoghese Paulo Fonseca ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il match è valido per la 3.a giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono partiti in quest’avvio di stagione con aspettative ben diverse dalla stagione scorsa, terminata con la mancata qualificazione in Champions League, e con la curiosità destata dall’arrivo di Fonseca sulla panchina giallorossa. I capitolini nelle prime 2 giornate di campionato hanno ottenuto 2 pareggi, il primo alla gara d’esordio all’ Olimpico contro il Genoa con un pirotecnico 3-3, mentre nel turno prima della sosta i giallorossi hanno pareggiato 1-1 il derby contro la Lazio. I neroverdi ripartono dalla guida tecnica di De Zerbi e nelle prime 2 giornate hanno ottenuto 3 punti, perdendo all’esordio in trasferta contro il Torino per 2-1, mentre nel turno precedente al ‘Mapei Stadium’ è arrivata la prima vittoria del campionato con un netto 4-1 rifilato alla Sampdoria. Roma-Sassuolo sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova coaudiuvato da Peretti e Vivenzi, mentre al Var ci sarà il signor Piero Giacomelli di Trieste.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni. QUI ROMA- Il tecnico Fonseca schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta; Florenzi e Kolarov occuperanno le corsie esterne con al centro della difesa Smalling e Fazio; in mediana ci saranno Cristante e Veretout; alle spalle dell’unica punta Dzeko agiranno Zaniolo, Pellegrini e il neo acquisto giallorosso Mkhitaryan. QUI SASSUOLO- Il tecnico dei neroverdi De Zerbi si affiderà al 4-3-3 con Consigli in porta; Muldur e Peluso saranno i terzini con Marlon e Ferrari al centro della difesa; in mezzo al campo spazio a Duncan, Obiang e Locatelli; il tridente offensivo sarà composto da Berardi, Caputo e Boga.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldor, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Roma-Sassuolo, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Sassuolo, info diretta tv e streaming .Questo match della 3.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Roma-Sassuolo, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate in Serie A per ben 6 volte, le vittorie dei giallorossi sono solamente 2, mentre i pareggi sono 4 e i neroverdi non hanno mai vinto contro la Roma. Nell’ultimo precedente, la Roma ha battuto 3-1 il Sassuolo nella stagione scorsa, esattamente il 26 dicembre del 2018.