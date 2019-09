Roma, Under fuori 5 settimane: il piano di Fonseca per sosrituirlo

Brutte notizie in casa Roma: Cengiz Under si è fatto male con la Turchia e sarà costretto a stare lontano dai campi per le prossime cinque settimane. Ritornato a Roma dopo gli impegni con la propria Nazionale, il fantasista turco si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale destro; un brutto infortunio che costringerà Paulo Fonseca a rivedere i propri piani in vista della ripresa contro il Sassuolo.

Nella sfida casalinga contro i neroverdi, Fonseca dovrebbe comunque optare per il 4-2-3-1, modulo di base che la Roma conosce bene, avendolo praticato anche lo scorso anno. I cambiamenti avverranno, logicamente, soprattutto sulla linea della trequarti, dove Zaniolo verrà spostato a destra, mentre Pellegrini dovrebbe veder avanzare il proprio raggio d’azione al centro, a ridosso di Dzeko. A centrocampo, l’ex mister dello Shakthar starebbe pensando di impiegare Jordan Veretout, uno dei due rinforzi in mediana, per ciò che riguarda questa campagna estiva, mentre, sempre sulla trequarti, questa volta a sinistra sovrebbe prendersi una maglia da titolare Mkhitaryan, appena sbarcato a Roma dall’Arsenal, e già entrato nel cuore dei tifosi, dopo l’ottima prestazione offerta in Nazionale contro la Bosnia di Dzeko.

La Roma ha assoluto bisogno di trovare la sua prima vittoria in campionato, e Fonseca è pronto ad affidarsi all’estro dei nuovi, in attesa di riavere tutti a disposizione,