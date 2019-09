Sampdoria-Inter. Alle ore 18 al ‘Luigi Ferraris’ di Genova la Sampdoria di Eusebio Di Francesco ospita la capolista del campionato di Serie A, ovvero l’Inter di Antonio Conte, il match è valido per il secondo anticipo della 6.a giornata di Serie A, alle ore 15 è in programma Juventus-Spal e alle ore 20-45 Sassuolo-Atalanta. I blucerchiati dopo l’era Giampaolo, sono ripartiti dall’ex tecnico giallorosso ma il cambio in panchina non sta dando i frutti sperati, tant’è che il tecnico abruzzese è già a rischio esonero in quanto la Samp nelle prime 5 giornate di campionato ha raccolto solo 3 punti (1 vittoria e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il K.O sul campo della Fiorentina per 2-1. In più a gravare sul brutto rendimento dei blucerchiati è legato alla questione della vendità della società da parte dell’attuale presidente Ferrero, prontamente contestato dai suoi tifosi nell’ultimo match casalingo contro il Torino, e anche su un mercato poco soddisfacente. Momento tutt’altro differente in casa nerazzurra, la squadra di proprietà del gruppo Suning nel turno infrasettimanale ha ottenuto la 5.a vittoria consecutiva in questo campionato battendo 1-0 a ‘San Siro’ la Lazio ed è saldamente al comando con 15 punti a punteggio pieno. Contro i ‘blucerchiati’ gli uomini di Conte cercando la 6.a vittoria consecutiva che possa servire sia per mantenere la vetta sia per preparsi al meglio al match di Champions contro il Barcellona, match in programma mercoledì sera al ‘Camp Nou’. Sampdoria-Inter sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coaudiuvato dai signor Bindoni e Galetto, il quarto uomo sarà Massimiliano Irrati di Firenze.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni. QUI SAMPDORIA- Di Francesco riparte dal 3-4-1-2 con Audero tra i pali; in difesa spazio per Bereszynski, Regini e Colley, assente lo squalificato Murillo; a centrocampo giocheranno Depaoli, Jankto, Linetty e Murru; Rigoni agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata dal rientrante Quagliarella e Gabbiadini. QUI INTER- Consueto 3-5-2 per il tecnico salentino Conte con capitan Handanovic tra i pali; in difesa il solito trio difensivo con Godin, De Vrij e Skriniar; a centrocampo Candreva dovrebbe sostituire D’Ambrosio, mentre sul versante opposto ci sarà Asamoah, in mezzo al campo ci saranno Barella, Brozovic e Sensi; i due attaccanti saranno Lautaro e Sanchez.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Regini, Colley; Depaoli, Jankto, Linetty, Murru; Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Sanchez. All. Conte.

Sampdoria-Inter, come seguire il match in tv e streaming

Sampdoria-Inter, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 6.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Sampdoria-Inter, i precedenti. Finora i precedenti in campionato tra blucerchiati e nerazzurri in Serie A sono 62, il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri con 29 vittorie nerazzurre, 21 pareggi e 12 vittorie dei blucerchiati. La passata stagione a ‘Marassi’ il match si concluse 0-1 grazie alla rete al 90+4′ di Brozovic, gara che si disputò il 22 settembre del 2018.