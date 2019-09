Il Torino di Walter Mazzarri vuole rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro il Lecce, e questa domenica affronterà la squadra più in difficoltà della Serie A in questo avvio di stagione: la Sampdoria. I blucerchiati di Di Francesco non sembrano venire a capo alla crisi di gioco e di risultati, che hanno relegato la squadra ligure all’ultimo posto in classifica con 0 punti. Tre sconfitte brucianti contro Lazio, Sassuolo e Napoli e ben 9 gol subiti. L’unica rete all’attivo è arrivata solamente su calcio di rigore, firmato dal solito Quagliarella nel 4-1 di Sassuolo. Proprio l’attaccante napoletano sarà l’uomo su cui Di Francesco dovrà puntare per far ripartire la sua squadra. Il Torino non è avversario facile: il Toro è stato capace di battere il Sassuolo alla prima giornata e l’Atalanta di Gasperini alla seconda. Non proprio l’ultima arrivata. Dunque i blucerchiati dovranno fare un’impresa e in caso di mancato risultato contro i piemontesi, la panchina di Di Francesco potrebbe saltare. Il tecnico abruzzese si gioca tutto a Marassi, invitato a sostenere la squadra in un momento difficilissimo. Calcio d’inizio domenica 22 settembre, ore 15.

Sampdoria-Torino: diretta tv e streaming, dove vedere Serie A domenica 22 settembre

Il match valido per la 4a giornata di Serie A 2019/20, Sampdoria-Torino, in programma domenica 22 settembre, ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Calcio. Per coloro che vogliano vedere la partita in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o computer, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati. Il match sarà visibile anche sulla nuova streaming tv di Sky, NOW TV. Buon divertimento!