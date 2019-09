SAMPDORIA-TORINO FORMAZIONI:RISCATTO RECIPROCO – La voglia di ripartire dalle proprie batoste per rilanciarsi sotto tutti i punti di vista: è questo l’obbiettivo di Sampdoria e Torino che hanno bisogno di ritornare alla vittoria. Da una parte ci sono i blucerchiati che sono in una situazione abbastanza delicata: zero punti in tre partite e in piena zona retrocessione. Dall’altra c’è un Toro che viene dalla sconfitta casalinga contro il Lecce e i tre punti diventano una priorità per rimanere aggrappato al treno europeo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Sampdoria-Torino.

SAMPDORIA-TORINO FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

La Sampdoria di Di Francesco va di 4-3-3 con Caprari, Quagliarella e Rigoni in attacco. Torna Vieira a centrocampo insieme a Linetty ed Ekdal. Chiavi della difesa affidate a Bereszynski, Murillo, Colley e Murru. Per quanto concerne il Torino classico 3-5-2, Belotti e Verdi saranno schierati in attacco, spazio anche agli esterni Aina e De Silvestri. Mediana affidata a Meité, Rincon e Daniele Baselli. Retroguardia schierata a tre con Izzo, Djiji e Bonifazi.

SAMPDORIA-TORINO FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira; Caprari, Quagliarella, Rigoni.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Verdi