Sampdoria, un ex Milan si è proposto a zero: I dettagli

Occasione di mercato a zero per la Sampdoria? Stando alle fonti, Jeremy Menez, ex di Milan e Roma, si sarebbe proposto ai blucerchiati, dopo essersi svincolato dal Club America lo scorso 29 agosto.

Si tratta di un classe ’87 con ottima esperienza internazionale che, negli anni, ha fatto parte anche della selezione francese. Un po’ incostante nel rendimento, non ha forse espresso tutto il proprio potenziale durante la sua carriera.

Nonostante ció, un eventuale ingaggio fi Menez sarebbe una vera e propria “manna” per il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, il quale, dopo l’ inizio di campiinato da incubo, non ha dissimulato le proprie preoccupazioni per un organico che non è stato rinforzato adeguatamente durante la campagna acquisti estiva.

Dopo aver preso Rigoni, la Sampdoria potrebbe dunque arricchire la propria batteria di esterni con Jeremy Menez. Tuttavia, Ferrero non sembrerebbe pienamente convinto circa l’ eventuale ingaggio del francese.

Preso da una difficile situazione societaria, che sta coincidendo con le difficoltà relative alla cessione del club, Ferrero non sembrerebbe, per ora, disposto a sovraccaricarsi di ulteriori costi.

Non sono infatti circolate notizie riguardanti l’ eventuale ingaggio che Menez andrebbe a percepire a Genova. Sarebbe stato lo stesso francese a proporsi al club blucerchiato ma, per ora, l’ ipotesi non è decollata.