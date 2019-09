SASSUOLO-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: MATCH IMPORTANTISSIMO – Dopo la vittoria conquistata a Roma contro i giallorossi capitolini (2-0 grazie alle reti di Duvan Zapata e Marten de Roon), l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro il Sassuolo: una partita importantissima sotto tutti i punti di vista, nella quale un secondo successo può trascinare gli orobici a pochi punti dalla capoclassifica Inter (cinque vittorie nelle prime cinque giornate). Si prospetta una grande battaglia sportivamente parlando e i padroni di casa non staranno di certo a guardare. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta.

SASSUOLO-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Il Sassuolo conferma il suo 4-3-3 con Berardi, Caputo e Boga, che potrebbe subire un ballottaggio con Defrel. A centrocampo Locatelli è favorito su Traorè. Per quanto riguarda invece l’Atalanta bisognerà valutare principalmente la condizione di Muriel, in attacco potrebbe ritornare Gomez titolare, anche se Malinovskyi non ha deluso le aspettative. Zapata partirà dal primo minuto e sulla fascia sinistra scalpita Robin Gosens (subentrante a Roma). Kjaer probabile riconferma dopo la buona prestazione all’Olimpico.

SASSUOLO-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Kjaer; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.